EV KADINLARI HEM MESLEK ÖĞRENİYOR, HEM PARA KAZANIYOR

ADIYAMAN'da, 22 kursiyer hazır deri çanta üzerine etamin işleyerek hem ailelerine ekonomik katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyor.
İŞ-KUR tarafından istihdam edilmek üzere 6 ay süre ile Adıyaman
Gençlik ve Kültür Evi bünyesinde eğitim gören ev kadınları, hazır alınan deri çantalar üzerine etamin işleyerek hem para kazanıyor hem de meslek sahibi oluyorlar.
Kursiyerler meslek öğrenerek hem de ailelerine katkı sağladıklarını belirten Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik
Süzer, 22 kursiyerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Burada çanta üretimi tamamen yöresel işlemleri de katarak yapılan bir çalışma var. Öğrenim aşamasını tamamladıktan sonra özel siparişlerle çanta satışları yapılabiliyor. Daha önceden katılan kursiyerimiz bu çalışmaları yaptılar, hem de evlerine katkıda bulunmuş oldular. Burada bu becerileri öğrendikten sonra kurs sonunda da kendi işyerlerini açma şansı buldular diye konuştu.
Deri çantalara tel kırma, nakış ve derisi, aksesuar işlediklerini belirten usta öğretici Ümit Aköten ise kursiyerlere meslek öğrettiklerini ifade etti.
Kadın kursiyerler de meslek öğrenerek gelecekte kendi işyerlerini açmayı hedeflediklerini ifade etti.