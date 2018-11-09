Ev Kadınları Köydeki Öğrencilere Yardım Götürdü

Adıyaman
'da yaşayan ev kadınları, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.
Kent merkezinde yaşayan 8 ev kadını, Hasankendi ilk ve ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen kadınlar, evde yaptıkları yiyecekleri ikram ettiği öğrencilere 160 kırtasiye malzemesi ve ayakkabı dağıttı.
Gönüllü olarak köy okullarındaki öğrencilere yardım yaptıklarını ifade eden Zeynep Kaya
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.
Yardımlara ilerleyen günlerde de devam edeceklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:
"Çocuklara manevi olarak bişeyler kattığımızı umuyorum. Bu etkinliğimizi de ömrümüz yettiği kadarıyla devam edeceğiz. Yardımlarımızın arasında kırtasiye, ayakkabı, giyim ve ikramlarımız var. Bunların dışında çocukların ne ihtiyacı varsa bir şekilde kendi çabalarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir dernek vaya kuruma üye değiliz, gönüllü olarak buradayız."
Yapılan yardımların ardından öğrenciler de, ev kadınlarına teşekkür etti.
Zeynep Kaya,Adıyaman