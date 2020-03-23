Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı - Haberler

Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı

Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yurt dışından dönmesi nedeni ile alındığı 14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı.

23.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:03
Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı
KOCAELİ - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde yurt dışından dönmesi nedeni ile alındığı 14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce yurt dışından döndüğü öğrenilen M.Z. isimli vatandaş 14 günlük ev karantinasına alındı. Başiskele ilçesinde yaşayan vatandaş, öğlen saatlerinde karantina tedbirini ihlal ederek aracı ile İzmit ilçesine geldi. Şahsın karantina önlemini ihlal ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler tarafından takibe alınan şahsın kullandığı araç durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçtan indirilmeyen şahıs daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekipleri eşliğinde tekrar evine götürüldü. M.Z. isimli şahsın polis ekiplerine ihtiyaçlarını gidermek için evden çıktığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından şahıs hakkında karantina önlemini ihlal ettiği için adli işlem yapıldı. Caddede olayı gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı
Etiketler : Başiskele, Kocaeli, İzmit, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama Açıklaması - Haberler Koronavirüs salgınıyla ilgili CHP'den 13 maddelik mücadele programı - Haberler Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu - Haberler Başkan Demirtaş: "Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın" - Haberler Denizli'de bir haftada 30 yaralanmalı ve 46 maddi hasarlı kaza meydana geldi - Haberler Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Loading