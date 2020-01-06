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Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı

Malatya'da bir evi kurşunlayarak kaçan 2 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

06.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:52 Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı
'da bir evi kurşunlayarak kaçan 2 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 25 2019 gecesi Hidayet Mahallesi Seyyid Battagazi Caddesi'nde bulunan bir evin kurşunlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların olayı gerçekleştirdikten sonra beyaz renkli bir araç ile kaçtıkları belirlenince güzergahta bulunan 25 kamera görüntüsü incelenmeye alındı. Yapılan görüntü analizleri sonucunda kaçan aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi önceki gün saklandıkları adreste yakaladı. Olayda kullanılan şarjörlü pompalı tüfek ile 3 adet şarjör ve toplamda 20 adet dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, Adli Kontrol Kararı ile birlikte serbest bırakıldı. - MALATYA

Malatya, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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