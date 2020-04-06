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Ev mutfağında kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeyi ihlalden de ceza yediler

Ev mutfağında kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeyi ihlalden de ceza yediler Edirne'nin Keşan ilçesinde, korona virüs tedbirlerine uymayarak evde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile aynı evde yakalanan 8 kişiye toplam 43 bin 204 TL ceza kesildi.

06.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:06
Ev mutfağında kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeyi ihlalden de ceza yediler
EDİRNE - Edirne 'nin Keşan ilçesinde, korona virüs tedbirlerine uymayarak evde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile aynı evde yakalanan 8 kişiye toplam 43 bin 204 TL ceza kesildi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerindeki apartman dairesinde kumar oynadığı bilgisini aldı.
Alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, A.Ç. isimli bir şahsa ait adrese giderek mutfak masasında kumar oynayan 4 kişi ile evde bulunan 8 kişiyi daha yakaladı. Şahıslarla birlikte kumarda kullanılan para olduğu belirlenen 215 lira ve iskambil kağıtları ele geçirildi.
Şüphelilere hem yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 43 bin 204 lira cezai işlem uygulandı.
Ev sahibi A.Ç. hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Ev mutfağında kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeyi ihlalden de ceza yediler

Kaynak: İHA

Etiketler: Edirne, Keşan, Yerel

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Ev mutfağında kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeyi ihlalden de ceza yediler
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