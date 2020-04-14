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Ev, Mutfak ve Hediyelik Eşya Sektörü İstikrar Paketine Dahil Olmayı Bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan salgının ekonomiye getirdiği olumsuz etkilerden korunabilmesi için açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' destek paketi ile beraber tekstilden turizme, otomotivden organizasyona kadar birçok sektöre finansman sağlanacak.

14.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:12
Ev, Mutfak ve Hediyelik Eşya Sektörü İstikrar Paketine Dahil Olmayı Bekliyor

Ülke ihracatında önemli bir konumda bulunan ev, mutfak ve hediyelik eşyaları sektörünün de destek paketi kapsamına girmesini istediklerini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, "Açıklanan destek paketi demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarını kapsarken, birbiriyle iç içe geçmiş olan cam, alüminyum, çelik, bakır, pirinç, porselen, seramik, çini, ahşap, polyester'den üretilen ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal eşyalar maalesef yer almıyor. Sektör platformlarımıza içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda birlik olarak ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Sektörün İş Kolları Birbirinden Ayrılamaz

"Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik etkileri azaltmak için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında birçok iş kolu mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak.Sektör kapsamının daha da genişlemesi gerektiğini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Şahin,: "Ekonomik etkilerden en çok etkilenen sektörlerinin başında yer alıyoruz. İstihdam kaybı yaşamadan hep birlikte bu süreçten ne kadar güçlü çıkarsak ülke ekonomisi de o denli güçlü olur. İhracatımızda önemli bir orana sahip olan ev ve mutfak eşyaları sektöründe endüstriyel metal ile endüstriyel porselen, cam, plastik ve porselen diye iş kolları birbirinden ayrılamaz. Turizm ve hizmet sektörümüzü destekleyen endüstriyel mutfak içerisindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiği gibi birçok benzer iş koluna da hizmet ve üretim sağlayan ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal ürünler mutlaka dahil edilmeli ve mağdur edilmemelidir. Devletimizin yetkili birimlerinin bu konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Hakkında

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği, yenilikçi hizmet kalitesi ile sektörünü, ulusal ve uluslararası arenada, evrensel iş ahlakı ilkeleri çerçevesinde, mesleki dayanışma ve işbirliği ile temsil etmek amacıyla 2019 yılında kuruldu. Ev, mutfak, hediye ve sanatsal eşyalar sektöründe markalaşma, kurumsallaşma, katma değerli ve markalı ihracat yolunda olan firmalara sürdürülebilirlik konusunda rehber ve yardımcı olmayı hedefleyen dernek, Ahmet Çığır Şahin'in başkanlığında sektöre yeni bir soluk getirdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
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