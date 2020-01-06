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Ev ödevi hayvanlara yuva oldu

Batman'da 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğretmenlerinin öğrencilere verdiği ev ödevi sayesinde sokak hayvanları ve kuşlar yuvaya kavuştu.

06.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:08 Ev ödevi hayvanlara yuva oldu
'da 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğretmenlerinin öğrencilere verdiği ev ödevi sayesinde sokak hayvanları ve kuşlar yuvaya kavuştu.
Okul müdürü Esra Özdemir, yaptığı açıklamada, kentte soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanlar için, "Onlar da can" sloganıyla öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yuva yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Okulda 10 sınıfta eğitim gören 150'yi aşkın öğrencinin verilen ev ödevi kapsamında hayvanlara yuva yaptığını dile getiren Özdemir, yapılan yuvaları okul bahçesinde ve kentte belirledikleri ağaçlara astıklarını dile getirdi.

Yaptıkları çalışma ile hayvanları soğuktan koruduklarını anlatan Özdemir, "Bu sayede çocuklarda hayvan sevgisini artırmak, doğaya karşı duyarlılık oluşturmayı hedefledik. Minik eller tarafından hazırlanan rengarenk kuş yuvalarını belirli yerlere asıyoruz ve hayvanları yuva sahibi yapmış oluyoruz." dedi.

Batman, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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