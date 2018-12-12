Ev Ödeviyle "Dikili Ağaçları" Oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:14



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:14

FİKRET KAVĞALI - Hatay'ın Payas ilçesinde Türkçe öğretmeni Esef İs, öğrencilerin kalbinde sevgi tohumu yeşertmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak için proje ödevi olarak fidan diktiriyor.Payas Fahrettin Altay Ortaokulunda görevli 12 yıllık öğretmen İs, 9 yıl önce başlattığı uygulamayla her yıl dersine yeni giren öğrencilere fidan dikme ödevi veriyor.Böylece 352 fidanın toprakla buluşmasını sağlayan öğretmen, emekliliğine kadar öğrencilerine 2 bin fidan diktirmeyi hedefliyor.Verilen ödevler sayesinde dikili ağaçları olan öğrenciler, fidanların verdiği ilk meyveleri de öğretmenleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.Esef İs, AA muhabirine, öğrencilerine proje ödevi olarak farklı bir çalışma yaptırmayı istediğini belirtti.Daha önceleri "kopyala yapıştır" ödevlerin çok gelmeye başladığını anlatan İs, "Sevgi tomurcuklarını çocukların kalbine ekmenin en güzel yolunun fidan dikmekten geçtiğini düşündüm. Böyle bir ödev çalışmasına başladım. 8 yıldır proje ödevi olarak fidan dikmeyi veriyorum. Şu ana kadar 352 fidan diktirdim, emekli olana kadar bu sayının 2 binin üzerine ulaşmasını hedefliyorum." dedi."Kalbine giremediğiniz öğrencinin beynine giremezsiniz"İs, öğrencilere verdiği fidan dikimi ödevlerinin ailelerin de beğenisini kazandığını dile getirerek, şöyle konuştu:"Küçük çocukların kalbine sevgi tomurcuklarını diktiğinizde hayata daha farklı bakıyorlar. Dünyada dikili bir ağacı oluyor. Öğretmenlerin kalıcı, mantıklı ve sevgiyi kalplerine ekebilecek ödevler vermeleri gerekiyor. Çünkü dünya inanılmaz bir değişim içerisinde ve gittikçe sevgi yok olmaya başlıyor. Bu sevgiyi oluşturabilmenin fidanla başlayabileceğini düşündüğüm için böyle bir çalışmaya giriştim ve çok güzel gidiyor. Ödevleri mevsimin en verimli olduğu zaman diliminde veriyorum. Kalbine giremediğin öğrencinin beynine giremezsiniz. Öğretmen öğrencinin kalbine girmeli. Öğrencilerde özgüven oluşuyor ve daha sonra hayata dört elle sarılıyor. Toprağı kendi kazıyor ve fidanını dikiyor. Velisi de bu anları onu videoya kaydedip bana ulaştırıyor.""Ödevin ne kadar anlamlı olduğunu anladım"Okulun 8. sınıf öğrencisi Sena Yalçın da öğretmeninin 3 yıl önce verdiği ödev sayesinde evlerinin önüne bir limon fidanı diktiğini anlattı.Fidan dikme ödevinin daha çok dikkat çektiğini vurgulayan Yalçın, "Ağacım büyüdü ve meyve verdi. Limon verince çok duygulandım ve heyecanlandım. Hemen limonu koparıp öğretmenlerime getirdim. Evimizin önüne diktiğim ağacım benim için bir çocuk gibi. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.Kerem Şengül de 3 yıl önce mahallelerinde bulunan bahçeye mandalina fidanı diktiğini belirterek, "İlk meyvelerini verdiğini gördüğümde birkaç tane alıp öğretmenime getirdim. Öğretmenlerim çok mutlu oldu, onların mutluluğu beni de çok mutlu etti. Önce anlamsız buldum ama daha sonra ödevin ne kadar anlamlı olduğunu anladım." ifadesini kullandı.