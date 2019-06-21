Ev parasını çalan şüpheliler adliyede

KAHRAMANMARAŞ'ta, Mesut P.'nin ev almak için bankadan çektiği 139 bin TL parasını aracının camını kırarak, alıp kaçan, Sivas'ta polisin kovalamacası sonucu gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Kovalamaca sırasında yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kahramanmaraş'ın Tekerek Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Ev almak için 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracıyla Elbistan'dan Kahramanmaraş'a gelen Mesut P., bankadan 139 bin TL çekip, alışveriş merkezine gitti. Mesut P., ev almak için gerekli belgeleri doldurmaya başladı. Bu sırada kendisini bankadan çıktıktan sonra takip ettikleri iddia edilen kişiler, otomobille Mesut P.'nin aracının yanına geldi. Otomobilden inen kapüşonlu kişi, aracın arka kapısının camını kırarak, içinde 139 bin TL bulunan çantayı alıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mobese ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğunu ve şehirden çıktıktan sonra gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktığını belirledi. Otomobildeki şüphelilerin 35 AGH 573 ve 71 AAJ 804 plakalı araçlarda bulunan kişilerle birlikte hareket ettiğini ve Malatya yönüne gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Şüphelilerin, akşam saatlerinde, Sivas'ın Kangal ilçesinde olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Kangal-Hekimhan yolunda önlem alan polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler polislere ateş açınca çatışma çıktı. Çatışma sırasında araçlardan biri, lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Diğer iki otomobil de kovalamaca sırasında kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin ise para dolu çantayla kaçtığı belirlendi.

Kaçan 2 şüpheli de bugün öğle saatlerinde, polisin düzenlediği operasyonla Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

PARA ARAZİDE ARANIYOR

Para dolu çantayla araziye kaçan ve daha sonra Sivas'ta yakalanan şüpheliler Ozan B. ile Azer M.'nin üzerlerinde ve yakalandıkları evde yapılan aramada çalınan paraya ulaşılamadı. Jandarma ekipleri dün olayın yaşandığı bölgede paranın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtıktan sonra parayı araziye gömmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Ceylan G. Sevilay M., Ferdi B., Efe B., Erdal Y. ve Eren B., Kangal Adliyesi'ne sevk edildi.

Sivas'ta yakalanan Ozan B. ile Azer M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Kangal'a gönderildi. 3 şüphelinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Şüphelilerin birçok suçtan sabıkası olduğu ve arandıkları öğrenildi.

- Sivas

Kaynak: DHA