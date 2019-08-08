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Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı

Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı Hırsız ev sahibini etkisiz hale getirip kaçtıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve giren hırsız, komşudan dönen kadını etkisiz hale getirip kaçtı.

08.08.2019 16:26
Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Hırsız ev sahibini etkisiz hale getirip kaçtı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve giren hırsız, komşudan dönen kadını etkisiz hale getirip kaçtı. Sinir krizi geçiren kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay Mahmudiye Mahallesi Er Sokağı'nda meydana geldi. Münevver A, komşusuna oturmaya gitti. Bir süre sonra evine dönen Münevver A, evden çıkan hırsızla göz göze geldi. Talihsiz kadınla hırsız arasında arbede yaşandı. Gözü dönmüş hırsız ev sahibesini etkisiz hale getirerek kayıplara karıştı. Hayatının şokunu yaşayan Münevver A'nın yardımına çığlık sesini duyan komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri şimdi her yerde kimliği meçhul hırsızı arıyor.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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