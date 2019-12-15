Haberler » Güncel » Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem - Haber

Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem

Kahramanmaraş'ta bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını ve dairelerini alamadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, yaptıkları basın açıklaması ile mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.

15.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:29Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem
'ta bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını ve dairelerini alamadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, yaptıkları basın açıklaması ile mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.

Atatürk Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş, bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını belirterek, ellerindeki pankartlarla tepki gösterdi. Grup adına konuşan Yusuf Aksoy, dolandırıldıkları inşaat firmasının 2018 yılında yaptığı basın açıklamasında vatandaşların haklarının verileceğini hatırlattı. Aradan geçen zamana karşı haklarını geri alamadıklarını söyleyen Aksoy, "Yıllardır biriktirdiğimiz emeklerimiz ve hayallerimizi elimizden alan inşaat sahipleri A.K ve M.D. hesap vermeli. 2018 yılında yaptıkları açıklamada şirketin tüm projelerini bitireceklerini ve mağdur olanların da haklarının verileceğini söylemişlerdi. Ancak kimsenin mağduriyetini gidermemiş, ne projeleri bitirmiş ne de hak sahiplerine haklarını geri verdi" dedi.

Şirketin yetkililerinin üyelerden 44 milyon lira para topladığını ancak 8 milyon lira mal varlığı açıkladığını belirten Aksoy, "Aradaki 36 milyon lira nerede veya kimlerle. Ayrıca inşaat firması hayali proje yaparak 30 daireyi 63 kişiye satmıştır. Bizim isteğimiz ilgililerin adalet karşısına çıkarılıp, en ağır cezayı almalarıdır" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Atatürk Meydanı, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:42 Gaziantep'te 150 bin lira gasbeden zanlılar gece kulübünde yakalandı - Haber
18:40 Günün Özeti - Haber
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Haber
18:38 5. Geleneksel Konya Tanıtım Günleri - Bakan Kurum - Haber
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı davetine görüntülü mesajla yanıt verdi - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Haber
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Haber
16:59 Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir - Haber
16:15 Terör örgütü PKK'nın yeni oyunu: "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla örgüte finans sağlıyorlar - Haber
15.12.2019 18:43:44