14.06.2019 14:19
Haberler»Güncel » Haber

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı.

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 250 konuta, 6 bin 128 kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.
TOKİ tarafından Akabe Mahallesi'nde alt gelirli aileler için yaptırılan konutlara oldukça yoğun başvuru yapıldı. 250 konut için yapılan 6 bin 128 başvuru üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada isminin çıkmasıyla mutluluk yaşayan Sibel Meriç, "18 yıldır kiradayız ve hep ev sahibi olma ümidini yaşadık. Bugün kurada ismimiz çıktığı için çok mutluyum" dedi.
Kura çekimiyle ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşen Emine Kılıç ise kiradan kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan TOKİ'ye teşekkür etti.

- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:29 Samsun'un ikiz ve üçüzlerinin karne sevinci
16:28 Arka Sokaklar'da Aylin karakteri diziye veda ediyor
16:28 Çorum'da sağanak etkili oldu
16:27 Orgeneral Güler'den Akit TV ve Murat Alan'a tazminat davası
16:27 Bakan Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti
16:26 Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü kutlandı
16:26 DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek için Türk vatandaşlığına geçti
16:26 Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi
16:25 İzmir ulaşımına sınav ayarı
16:25 Anamur emniyeti trafiği 126 gözle denetliyor
16:25 'Gri' kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
16:24 Uzun Çarşı'da hummalı çalışma
16:24 Başkan Fadıloğlu'ndan Babalar Günü mesajı
16:24 Özel çocuklar karne sevincini paylaştı