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Ev sahibi tarafından fark edilen hırsız, banyoda yere yatıp, uyuma numarası yaptı

Bursa'da, 80 yaşındaki adamın evine hırsızlık için giren S.A.(41), gece yarısı gelen torun tarafından fark edilince banyoda yere yatıp uyuma numarası yaptı.

12.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:23Ev sahibi tarafından fark edilen hırsız, banyoda yere yatıp, uyuma numarası yaptı

'da, 80 yaşındaki adamın evine hırsızlık için giren S.A.(41), gece yarısı gelen torun tarafından fark edilince banyoda yere yatıp uyuma numarası yaptı. tarafından etkisiz hale getirilen S.A., polise teslim edildi.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Salim 'nın müstaki evine gece yarısı hırsız girdi. Hırsızın, değerli eşya aradığı sırada ise Çetinkaya'nın torunu Bünyamin Çetinkaya (23) eve geldi. Kapının açık olduğunu fark eden torun, içerideki dağınıklığı görünce hemen polisi aradı. Hırsızın evde olma ihtimaline karşı da uyuyan dedesi Salim Çetinkaya'yı uyandırdı.

HIRSIZI, BANYODA UYUMA NUMARASI YAPARKEN YAKALADI

Dedesiyle birlikte evi aramaya başlayan Bünyamin Çetinkaya, banyoya girdiğinde yere yatarak uyuma numarası yapan hırsızı gördü.Torun Çetinkaya, hırsızı etkisiz hale getirdi. Çıkan arbede sırasında yaralanan ve S.A. olduğu ortaya çıkan şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı S.A., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

'GÖTÜRÜN BU HIRSIZI, ATEŞE ATIP YAKIN'

Yaşanan olayın ardından hırsıza isyan eden 80 yaşındaki Salim Çetinkaya, "Ben bu hırsızdan şikayetçiyim. Daha öncede sürekli evime girdiler. İneğimi, paramı, malımı aldılar. Hırsız banyoda yatıyormuş. Ben uyuyordum, torunum dışarıda arkadaşları ile birlikteymiş, eve geldiğinde hırsızı görmüş, beni uyandırdı. Şikayetçiyim, canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Götürün bu hırsızı, ateşe atıp yakın" dedi. Torun Bünyamin Çetinkaya da "Eve geldiğimde kapılar açıktı. Alt kattaki banyoya girmiş, uzanmış uyuyordu. Banyoda ayağı kaydı, düştü. Ben de kapının önüne taşıyıp polisleri çağırdım" dedi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Salim Çetinkaya'nın hırsızlardan şikayet etmesi

-Çetinkaya'nın ineğiyle birlikte görüntüsü

-Hırsızlık şüphelisinin ambulansa taşınması

-Bünaymin Çetinkaya'nın olayı anlatması

-Polis ekiplerinden detay

-Sağlık ekiplerinden detay

-Hırsızın el arabası ve Salim Çetinkaya detay

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Çetinkaya, Bursa, Torun, Güncel

Kaynak: DHA

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