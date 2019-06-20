20.06.2019 09:34
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Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı

İstanbul'da ev almak isteyen gündelik temizlikçi Sevgi Güven ev hayali için biriktirdiği tüm parasını son çalıştığı lüks sitedeki Fulya Ö.'ye kaptırdı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki lüks sitenin kapıcı dairesinde kalan Sevgi Güven, temizliğe gittiği evin sahibi tarafından dolandırıldı.

3 ay önce yaşanan olayda iddialara göre 3 çocuklu Tamer- Sevgi Güven çifti bir sitede kapıcı dairesinde kalıyor, geçimini de sitelerde temizlikle sağlıyordu. Sevgi Güven geçen yıl evini temizleyen Fulya Ö.'nün temizliğini beğenince sürekli gelmesini istedi. Güven, 4 ay boyunca her gün çalıştı. İddiaya göre Fulya Ö., temizlikçi kadının bir akrabayla telefonda konuşurken ev almak istediğini duydu.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Sevgi Güven, "Bana 'size yardım ederim, bankadan kredi çekeceğinize ben üzerini tamamlarım. Taksit taksit ödersin' deyince teklifi kabul ettim" dedi. Fulya Ö.'nün tanıdık emlakçılar aracılığıyla bir ev bulduğunu kaydeden Güven, "70 bin lira paramızı götürüp verdik. Ertesi gün sır olup kayboldu. Ben onu noterde beklerken, 'Cenazem vardı, gelemedim' dedi. Üç ay oldu hâlâ bir haber alamadık" diye konuştu.

SERİ DOLANDIRICI ÇIKTI

Tüm birikimlerini kaybeden aile, şimdi kızları adına çektikleri krediyi ödüyor. Fulya Ö.'nün 14 ayrı suçtan aranması olduğunu öğrenen Tamer Güven, "Çok sayıda kişiyi dolandırmış. Oğlunun okulunu ve kuaförü bile mağdur etmiş. Bir yakınının beyaz eşya dükkânı olduğunu belirterek 10 bin lira istemişti. O para da gitti" dedi.

Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı
Beylikdüzü, İstanbul, Sevgi Güven, 3. Sayfa

YORUMLAR (4)
TARAFSIZ:Sevgi Güven geçen yıl evini temizleyen Fulya Ö. ''nün temizliğini beğenince sürekli gelmesini istedi. . İstanbul''da ev almak isteyen gündelik temizlikçi Sevgi Güven ev hayali için biriktirdiği tüm parasını son çalıştığı lüks sitedeki Fulya Ö. ''ye kaptırdı. anlatımda hata yokmu. . . anlamadım gitti
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ADINI YAZ Y:Kadının yardımcısı neden yasal yollardan ev almak yerine ev sahibinden yardım isteyip ev almak istemiş??. . yazık olmuş bunca seneler çalıştığı emeklerine. . . bir insan çalışanını nasıl dolandırır . insaf ya , son zamanlarda İnsanlar kötü ve güvenilmez oldular . çok yazık. .
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KİMMİ:bağış yap sevap al. hadi kanlar kızılaya.
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OOOOOOOO:Allah cezani versin pis insan senelerin emegini caldin. . .
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