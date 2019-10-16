Haberler » Güncel » Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

SİNOP'ta, tartıştığı ev sahibi Sebahat Türk'ü (89) bıçaklayarak öldüren Ümit U. (32), tutuklandı.

16.10.2019 09:12Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

SİNOP'ta, tartıştığı ev sahibi Sebahat Türk'ü (89) bıçaklayarak öldüren Ümit U. (32), tutuklandı.

Olay, pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda meydana geldi. Sebahat Türk ile kiracısı Ümit U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü bıçaklayıp kaçtı. Sebahat Türk'ün çığlıkları üzerine komşuları, daireye koştu. Türk'ü kanlar içinde bulan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sebahat Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türk'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Bir süre sonra polise teslim olan Ümit U., ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit U., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:25 Komandolar, milli sporculara selam gönderdi
10:25 Kaldırımda yürürken 3 metre yükseklikten bahçeye düştü
10:24 Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
10:24 İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
10:19 Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı: 5 gözaltı
10:24 Şahika Ercümen: hedefi Guınness dünya rekorlar kitabı
10:22 Madencilerden Mehmetçik'e destek
16.10.2019 10:26:00