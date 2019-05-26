26.05.2019 10:30
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Hırsızlık Yapmak İçin Girdikleri Binadan Apartman Sakini Tarafından Silahla Kovalandılar

Evlere girip hırsızlık yapan zanlıların bir apartman sakini tarafından silahla kovalandığı görüntüler kameraya yansıdı. Hırsızlar polis ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

Zeytinburnu'nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden birisi tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.Y. (23) ve S.P.'yei (21) yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yapılan incelemelerde 23 yaşındaki Ö.Y.'nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri apartmanda bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor.

Hırsızlık Yapmak İçin Girdikleri Binadan Apartman Sakini Tarafından Silahla Kovalandılar Zeytinburnu, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
ADELET: Salın salın suç kayıtlarıdaha çok olsun diye yaşa bak kayıda bak bu insan demeye dilim varmıyor ıslah olurlar diyemi bekliyorlar ceza yok birkaç gün sonra öbürünüde bırakırlar nasıl olsa serbest olacaklarını çok iyi biliyorlar taş kırdıcan caydırıcılık yok insanların başına bela açacaklar ıssız adalar var yapılsın cezaevi doldursunlar bunları
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DÜRBÜNLÜ: güzel ülkemizi yaşanacak halden çıkardılar,yetti artık.
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ADMAN: 45 suctan kaydi varmis, demekki icerde yer olmadigindan dolayi suc islemeye devam ediyormus.
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