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Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kapı kilidini kırarak girmek istediği evin sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edilen Ali Yüm (24), tutuklandı.

12.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:07Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde, kapı kilidini kırarak girmek istediği evin sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edilen Ali Yüm (24), tutuklandı.

İddiaya göre, Ali Yüm, Aşağı Zaferiye Mahallesi Büklüm Sokak'taki tek katlı eve hırsızlık için girmek istedi.  Evin kapı kilidini kırdığı sırada ise içeride olan ev sahibi Y.E. tarafından yakalandı.Y.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Yüm'ü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Yüm, tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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