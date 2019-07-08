08.07.2019 13:49
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Ev sahibiyle karşılaşınca ikinci kattan atlayan hırsızın ayağı kırıldı

Ev sahibiyle karşılaşınca ikinci kattan atlayan hırsızın ayağı kırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği evin sahibiyle karşılaşınca ikinci kat penceresinden atlayan ve ayağı kırılan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği evin sahibiyle karşılaşınca ikinci kat penceresinden atlayan ve ayağı kırılan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi İskele Caddesi'ndeki bir apartmanda girdiği birinci kattaki daireden yaklaşık bin 500 lira ve bir miktar döviz çaldığı öne sürülen zanlı C.B, daha sonra aynı apartmanın ikinci katındaki bir daireye daha girdi.
Gürültü üzerine uyanan ev sahibini gören şüpheli, ikinci kat penceresinden atladı. Zanlı olay yerinden sekerek kaçarken, ev sahibinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıyı Atatürk Caddesi'nde bir işhanında yakaladı.
Bir ayağında kırık olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Çarşı Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel

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