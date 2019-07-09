09.07.2019 11:02
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Ev sahipleri sinir krizleri geçirdi... Kırıkkale'de yangın: 1 ölü

Ev sahipleri sinir krizleri geçirdi.

Ev sahipleri sinir krizleri geçirdi... Kırıkkale'de yangın: 1 ölü
KIRIKKALE - Kırıkkale'de evde çıkan yangında zihinsel engelli bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yangın, Bahçelievler Mahallesi 2065. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2. kattaki evin oturma odasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar hemen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenen zihinsel engelli Lokman Özaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumdan haberdar olan yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Yangında eşyaların yanması sonucu maddi hasar meydan geldi. Ölen kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ev sahipleri sinir krizleri geçirdi... Kırıkkale'de yangın: 1 ölü
Kaynak: İHA
Kırıkkale, 3. Sayfa

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