02.07.2019 19:45
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Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği ve 4 inek telef olduğu yangın havadan görüntülendi

Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği ve 4 inek telef olduğu yangın havadan görüntülendi -Yaşlı kadının yaşadığı evdeki yangın ahıra sıçradı -Yangın sonrası ev ve ahır kullanılamaz hale geldiSİVAS - Sivas'ta bir ev ve ahırda çıkan yangında 4 inek telef oldu.

Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği ve 4 inek telef olduğu yangın havadan görüntülendi
-Yaşlı kadının yaşadığı evdeki yangın ahıra sıçradı
-Yangın sonrası ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
SİVAS - Sivas'ta bir ev ve ahırda çıkan yangında 4 inek telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta şehir merkezinde Kümbet mevkisinde meydana geldi. Nuriye Çoraközü isimli yaşlı tadının yalnız yaşadığı tek katlı evle henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Ardından evin bitişinde bulunan ahırda da etkili oldu. Ev ve ahır kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Yaşlı kadın kendisini dışarıya atarak canını kurtarırken ahırda bulunan 4 ineği telef oldu. Yangın evin bulunduğu arsada ki otluk alana da sıçradı. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha da yayılmadan kontrol altına alındı. Ev ve ahır ise kullanılmayacak hale geldi. Yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği ve 4 inek telef olduğu yangın havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa

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