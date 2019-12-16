Haberler » Güncel » Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı - Haber

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

16.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:58
'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile hayvan hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtlarında
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, bir iş yerinden yaptığı hırsızlık anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Kayıtlarda, akşam saatlerinde iş yerine gelen şüphelilerin, içeriye girerek elektronik eşya ve kasadan bozuk paraları alıp hızla uzaklaşmaları yer alıyor.
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:59 Rusya'da "yabancı ajan" düzenlemesini ihlal yasası 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek - Haber
18:58 'Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir' - Haber
18:58 Antalya'da trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Haber
18:54 Kilis'te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi - Haber
18:51 İzmir'de kaçak olduğu iddia edilen 7 ev yıkılıyor - Haber
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16.12.2019 19:00:43