Ev ve mutfak eşyaları sektörü, 'Ekonomik Kalkan'a dahil olmak istiyor

Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında mücbir sebeplerden faydalanacak sektörlerin arasında 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 100 bin kişinin istihdam edildiği ve 2019'u 2,6 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü de yer almak istiyor.Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe mücbir sebebin sadece demir, çelik, alüminyum ve bakırdan mamul ürünleri kapsadığını fakat yine aynı sektörde faaliyet gösteren porselen, seramik, cam ve plastik ürünleri kapsamadığını, bu doğrultuda Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine dahil olmak istediklerini söyledi.Türk mutfak sanayisinin dev bir sektör olduğunu ifade eden Önder, "Aynı müşteri kitlesine hitap ediyoruz ve yine aynı STK'lar bünyesinde temsil ediliyoruz. Bu dönemde işsizliğin artmaması için istihdamı korumamız ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamamız gerekiyor. Son iki yıldır dünyayı karış karış dolaşan ve toplam ihracata katkı vermek için gecesini gündüzüne katan ev ve mutfak eşyaları sanayicileri de Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasındaki yerini almak istiyor. 5 kıtada 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve geçtiğimiz yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapatan, emek yoğun bir sektörüz. Mutfak sektöründe endüstriyel metal ile endüstriyel porseleni, camı, plastiği ve porseleni ayırmak işin doğasına aykırı. Devletimizin bunu göz ardı etmeyeceğinin bilincindeyim. Bu noktanın gözden kaçtığını düşünüyorum. Bakanlığımız ve devlet yetkililerimiz mutlaka gereken hassasiyeti gösterecektir, buna inancım tam" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA