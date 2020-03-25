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Ev ve mutfak eşyaları sektörü ekonomik kalkana dahil olmak istiyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasındaki yerini almak istediklerini ifade etti.

25.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:42
Ev ve mutfak eşyaları sektörü ekonomik kalkana dahil olmak istiyor
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasındaki yerini almak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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