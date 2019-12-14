Haberler » Güncel » Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi - Haber

Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi.

14.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:02Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Ardıç ailesine ait evde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, ailenin yardımına koştu. Evdeki Halit (35), Emine (33), İsa (29), Mukaddes (19), Dilek (10), Mevlüt (8) ve Sükeyna Ardıç (4) komşular tarafından çıkarılırken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişilik aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 7 kişi, evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının evine gitti.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:21 Manisa cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı - Haber
18:20 Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Edebiyat Ödülü eleştirisi Açıklaması - Haber
18:20 Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu - Haber
18:18 Antalya kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı - Haber
18:18 Eskişehir'de insan zinciri oluşturarak kadına şiddete "hayır" dediler - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
14.12.2019 18:22:47