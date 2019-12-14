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Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi.

14.12.2019 20:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:31Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Ardıç ailesine ait evde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, ailenin yardımına koştu. Evdeki Halit (35), Emine (33), İsa (29), Mukaddes (19), Dilek (10), Mevlüt (8) ve Sükeyna Ardıç (4) komşular tarafından çıkarılırken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişilik aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 7 kişi, evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının evine gitti.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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