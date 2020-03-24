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Ev yandı, onlar canlı yayına geçti

Ev yandı, onlar canlı yayına geçti Maddi hasar oluşan yangını kalabalık grup endişeli gözlerle izledi Antalya'da bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

24.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:16
Ev yandı, onlar canlı yayına geçti
Maddi hasar oluşan yangını kalabalık grup endişeli gözlerle izledi
ANTALYA - Antalya 'da bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri dışarı çıkarken, kalabalık grup yangını endişeli gözlerle izledi.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.30 sırasında Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın son katında çıktı. Kadir İldaş'ın yaşadığı dairede klima ünitesinden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kendilerini güçlükle dışarı atan İldaş ailesi hemen yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına merdiven açarak balkondan müdahale etti. Yan balkondaki ve zemindeki meraklı vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. Ev yandı, onlar canlı yayına geçti

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Antalya, Yerel

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Ev yandı, onlar canlı yayına geçti

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