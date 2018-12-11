Ev Yangında Dumandan Etkilenen 3 Kişi, Hastaneye Kaldırıldı

DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde tek katlı müstakil evde kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı. Karşıyaka
Mahallesi 2187 Sokak'ta tek katlı bir evde, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların koltuğu tutuşturmasıyla çıkan yangın, kısa sürede bütün evi sardı. Çevre sakirlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da evdeki Halil (46) ve Ayşe Çıntar (43) çifti ile kızları Asiye'yi (17) dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla Denizli
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ailenin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İtfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
- Denizli
Karşıyaka,Pamukkale,Denizli
11 Aralık 2018 Salı 12:35