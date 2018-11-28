Ev Yangını

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:47



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:47

Adıyaman'da Suriyeli bir kişinin evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi 2358 Sokak'ta Suriyeli kadın Afaf el Ali'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası Suriyeli kadın dumandan etkilendi.İlk tedavisinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Suriyeli Ali'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.