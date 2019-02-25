Ev Yangını

Denizli
'nin Çal
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Dağmarmara Mahallesi'nde Mert Battal'a ait tek katlı evde kimsenin bulunmadığı sırada nenüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Gözler ve Çal şubesi ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekipleri, evdeki yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceğini belirtti.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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Kaynak: AA