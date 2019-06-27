27.06.2019 18:20
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Ev yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı metruk evde hasar meydana geldi.

Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı metruk evde hasar meydana geldi.
Muratdede Mahallesi 390 Sokak'ta kullanılmayan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, binayı saran ve yan binalara sıçrama tehlikesi olan alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.Ev yangını
Kaynak: AA
Merkezefendi , İtfaiye , Denizli , Güncel

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