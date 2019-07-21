Haberler» Güncel» Haber

Ev yangını

Elazığ'da, bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21.07.2019 04:38
Elazığ'da, bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede ev sahibinin hava almak için dışarı çıktığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak, yangına müdahale etti.
Binanın içine saran dumanlar apartman sakinlerine kısa süreli korku ve panik yaşattı.
İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekipler, yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucunda yangını söndürdü. Ev yangını
Kaynak: AA
İtfaiye, Elazığ, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:38   Ev yangını
04:37   ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
04:31   Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04:31   Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret
04:26   İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri
04:25   ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI(2)
04:11   Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi