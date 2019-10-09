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Ev yangını

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

09.10.2019 16:28
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Menderes Mahallesi 9045 Sokak'ta Kaplan ailesinin oturduğu evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Münevver Kaplan (24) ve 3 yaşındaki oğlu Poyraz Kaplan, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Ev yangını

Adıyaman, Kahta, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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