Haberler » Güncel » Ev yangını

Ev yangını

Antalya'da altı katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

25.10.2019 17:35
Antalya'da altı katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın Hikmet Ürek'e ait birinci katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 4 itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Binanın üst katları da alevlerden etkilendi.
Bina sakinleri, dumandan etkilenmemeleri amacıyla tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Ev yangını

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:58 Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Osmaniye'de
18:56 Bakan kasapoğlu: kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz
18:56 Kayıp kaan, parkta ölü bulundu
18:56 Siirt'te öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı
18:56 Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, 4 ayda şantajla 52 bin 800 lira parasını aldı
18:56 Midyeci: sürekli olmasa da bazen çıkıyor
18:56 Bursa'da otomobil çarptığı kişi hayatını kaybetti
25.10.2019 18:59:18