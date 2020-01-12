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Ev yangını

Elazığ'da çıkan yangında bir evde ağır hasar oluştu.

12.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:14
'da çıkan yangında bir evde ağır hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hicret Mahallesi Yaren Sokak'ta Suriyeli Abdullah Süleyman ve ailesinin kaldığı iki katlı binanın zemin katında elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunan aile durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık bir saat müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Abdullah Süleyman, yaptığı açıklamada, kiracı olarak oturdukları evin kullanılamaz hale gelmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.
Mağdur olduklarını dile getiren Süleyman, "Kurtarabildiğimiz eşyalarımızı dışarıya taşıdık. İki çocuğum var, sokakta kaldık." dedi.
Ev yangını

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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: Ev yangını


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