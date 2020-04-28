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Ev yangını

Karabük'te tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

28.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:19
Karabük'te tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Selim Özdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Özdemir, yalnız yaşadığı evden dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi.
Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Özdemir, itfaiye ekiplerine, evde yaklaşık 20 kedisi olduğunu söyledi. Kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Yanan evden, geçen yıl mahalle muhtarı Mehmet Yücel'in ihbarıyla belediye ekipleri tarafından 6 kamyon çöp çıkarıldığı öğrenildi. Ev yangını

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Karabük, Selim, Güncel, Haber

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