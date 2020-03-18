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Ev yangını hasara neden oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan 3 katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.

18.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:25
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan 3 katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Esentepe Mahallesi Mehmet Aydın Caddesi'nde Şevki Taşlı'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Hasara neden olan yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı. Ev yangını hasara neden oldu

Kaynak: AA

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Ev yangını hasara neden oldu
Etiketler : Esentepe Mahallesi, Gazipaşa, Antalya, Güncel

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