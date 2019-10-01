Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ev yangını korkuttu

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

01.10.2019 16:44Ev yangını korkuttu
Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gökyar mahallesi Ömer Ağa Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev halkının korkuyla dışarı çıktığı yangında çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Zamanında yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Darende, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:48 Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar
23:32 Adana'da drone'lu 'huzur ve güven' uygulaması
23:28 14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
23:28 Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı
23:17 Yüzmek için girdiği barajda boğuldu
23:12 Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor
23:10 Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu