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Ev yangınına TOMA ile müdahale

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangına, itfaiye aracının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

04.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:13
'nin ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangına, itfaiye aracının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.
Moda Mahallesi'nde İlhami Arıcı'ya ait evde, bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı.
Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da destek verdi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Ev yangınına TOMA ile müdahale

Şemdinli, Hakkari, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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