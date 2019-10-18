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Ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü

Balıkesir merkez Karesi ilçesindeki evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü.

18.10.2019 03:46
Balıkesir merkez Karesi ilçesindeki evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü.
Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta Mustafa Gümüş'e ait evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yasin Yaşar Gümüş'ün yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü

Balıkesir, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

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