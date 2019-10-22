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Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

22.10.2019 14:46Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk öldü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kamışlı Mahallesi'nde Ali Bulut'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde bulunan 3 yaşındaki Yiğit Bulut'un cansız bedenine ulaştı.
Bulut'un cenazesi, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından belediye aracıyla Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölüm haberini alan Bulut'un yakınları sinir krizi geçirdi.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya, Geyve, Güncel

Kaynak: AA

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