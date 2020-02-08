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Ev yangınında anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

08.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:20Ev yangınında anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarabaşı Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde ikamet eden Suriye uyruklu F.A'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne ve 2 çocuğu, itfaiye erleri tarafından binadan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan kadın ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye, Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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