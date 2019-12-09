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Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Kayseri'de bir evde çıkan yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

09.12.2019 00:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:40Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
'de bir evde çıkan yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre Plevne Mahallesi 3540 sokakta, ısınmak için soba yakan Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında 7 kişilik aile balkona çıktı. Aşağı inmek için balkon demirlerine perde bağlayan aile bireyleri, itfaiyenin olay yerine kısa sürede ulaşmasıyla ekipler tarafından merdivenle tahliye edildi.

Evde maddi hasar meydana gelirken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Plevne Mahallesi, Kayseri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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