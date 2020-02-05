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Ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Karamürsel ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

05.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:06Ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde Abdullah 'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evin dış kısmında başlayan yangında alevlerin yükselerek evi sardığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Evde olmadığı öğrenilen Abdullah Gündoğan'ın eşi Nazan Gündoğan, iki çocuğunu kucaklayarak dışarı çıkardı.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen Nazan Gündoğan, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karamürsel, Karapınar, Gündoğan, Güncel

Kaynak: AA

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