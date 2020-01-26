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Ev yangınında iki kardeş öldü

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

26.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:09
'ın ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.
Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.
Ev yangınında iki kardeş öldü

Gamze Yıldız, Erciş, Anne, Van, Güncel

Kaynak: AA


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