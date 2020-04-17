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Ev Yapımı nedir? Ev Yapımı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda?

TRT 1 de yeni başlayan dizi Ev Yapımı bütün herkesin gündemi oldu. İlk bölümden itibarne çok beğenilen ve hayran kitlesi oluşturan dizi sosyal medyada popüler oldu. Dizi hakkında merak edilenler haberimizde.

17.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:17
Ev Yapımı nedir? Ev Yapımı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda?

Konseptiyle alışılmışın dışında biri dizi olan Ev Yapımı, oyuncuların kendi kendilerini kameraya alıp çektikleri bir dizidir. Bu yönü ile izleyiciden büyük beğeni aşlan dizi sosyal medyada gündem oldu.Perşembe akşamları TRT 1'de yayınlanacak dizi büyük bir hayran kitlesi oluşturmaya başladı.

EV YAPIMI DİZİ KONUSU NEDİR?

Rasim Öztekin'in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin'in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.

İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.

Ev Yapımı nedir? Ev Yapımızı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda?
EV YAPIMI DİZİ

Yine bir oyuncu olan Nihan Durukan ile evli olan Necmi Yapıcı'nın oğlu Emre Yapıcı'nın da sinema televizyon öğrencisi ve ödüllü bir kısa filmci olması da bu eve büyük bir avantaj kazandırdı.

Seksenler dizisinin senaristlerinden biri olan Murat Aras'ın aynı zamanda tecrübeli bir yelken belgeselcisi olması; Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan, Aslı Pektaş gibi oyuncuların çok iyi içerikler üretiyor olması bu dizinin gerçekleşmesinde çok önemli bir etken oldu.

Bu işe ilk defa soyunanlar ise teknik ekibin yönlendirmesiyle birkaç gün içinde çok önemli mesafeler aldı. Berat Yenilmez'in eşi Seda Yenilmez artık bir yönetmen oldu.

EV YAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Ev Yapımı dizisinin oyuncu kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Nihan Yapıcı, Necmi Yapıcı, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Selvet Su Baş, Erdem Baş, Hakan Bulut, Deniz Oral, Eray Yasin Işık, Aslı Pektaş, Baran Karaoğlan, Zeki Yılmaz, Deniz Gök, Caner Karaüç, Bektaş Erdoğan.

Etiketler: Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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