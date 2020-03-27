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Eva/Yazıcı: Gayrimenkul sektörü de Covid-19 krizinde

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, gayrimenkul değerleme sektörünün, açıklanan ekonomik tedbirler kapsamındaki sektörlerde yer almadığına dikkat çekerek, "Sorunlar gün geçtikçe artıyor; gayrimenkul sektörü de Covid-19 krizinde" diye uyardı.

27.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:16
Eva/Yazıcı: Gayrimenkul sektörü de Covid-19 krizinde

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, gayrimenkul değerleme sektörünün, açıklanan ekonomik tedbirler kapsamındaki sektörlerde yer almadığına dikkat çekerek, "Sorunlar gün geçtikçe artıyor; gayrimenkul sektörü de Covid-19 krizinde" diye uyardı.

Cansel Turgut Yazıcı, krizin en iyi ihtimalle Mayıs sonuna kadar süreceğini, küresel salgının olup bitmesini beklemenin ekonomi açısından onarılması güç bir hasara neden olabileceğini belirterek, "Gayrimenkul değerleme alanında hizmet sağlayıcı olan sektörde değerleme şirketleri olarak hizmet veriyoruz. İrili ufaklı 135 şirket, 10.000'den fazla çalışan yanı sıra yan sektörleri ile takribi 50 bin kişi evine bu sektörde ekmek götürüyor. Kar marjı %5 ve altında çalışan bir sektörün emekçileriyiz. Emekçi diyorum çünkü patronlarda değerleme uzmanı ve çalışmalarda birçoğumuz bizzat rol alıyoruz" dedi ve ekledi:

"Hizmetler sektörünün sosyal mesafe koyma tedbiri nedeniyle en çok olumsuz etkilenecek sektörlerden biri olduğunu artık biliyoruz. Hizmetler sektörüne bir değer zinciri yaklaşımı içinde bakıldığında buradaki talep daralmasının yalnızca bu sektördeki faaliyet hacmini değil, pek çok sektördeki faaliyet hacmini de olumsuz etkileyeceğini görmek mümkün.

"İşsiz kalan toplumda eskisi gibi gayrimenkul iştahı olmayacak çünkü önceliği aç kalmamak hayatını idame ettirmek olacak. Gayrimenkul sektöründe yok olan her işletmenin kendisiyle birlikte değer zinciri içindeki birçok işletmeyi daha götüreceği şüphesiz.

"Bu nedenle, bir değer zinciri yaklaşımı içinde tüm işletmeleri işler halde tutacak bir çözüme odaklanmak gerekir ama bu çözüm nedir?

"En büyük problem gelir olmadan giderlerin devam etmesi. Peki 'durdur' düğmesi olsa sadece dursak. Bankalar dursa, kredi ödemeleri dursa, değer zinciri içindeki tüm ödeme gerekleri dursa ne olur?

"İşveren açısından SGK ödemesi olmadan maaş ödeme yapabilsek (çalışılabilen vakit kadar), krediler bizden talep edilmese 'durdur' süresi boyunca, ilk derdimiz hayatta kalmak diğer derdimiz ise işimiz ve istihdamımızı sürdürmek olsa. Bu arada devletin belli bir süreliğine işgücü ödemelerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye giderlerinin belli bir kısmını üstlenmesi gerekecek, bu kadar güçlü müyüz, öngörülür müyüz? Bunu da süreci her birlikte yaşayarak göreceğiz." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler: Cansel Turgut Yazıcı, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Eva/Yazıcı: Gayrimenkul sektörü de Covid-19 krizinde - Ekonomi

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