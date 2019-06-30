Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu

Quebec City Adalet Sarayı'nda Parole de Vie Evanjelist Kilisesi'nde papaz olan Paul Mukendi'nin davasına bakan mahkeme jürisi, Papaz Mukendi'yi hakkındaki 9 suçlamanın tamamından suçlu buldu.

İsmi açıklanmayan mağdur bir kadının şikayeti üzerine başlayan dava, jüri üyelerinin 5 gün süren inceleme ve tartışmalarının ardından karara bağlandı.Dini eğitim için annesi tarafından 14 yaşındayken kiliseye gönderilen ve 2002'den 2016'ya kadar 14 yıl boyunca Mukendi tarafından cinsel tacize uğrayan davacı kadının iddialarının tamamı mahkeme tarafından da onanırken, papaz Mukendi tarafından tecavüze uğradıklarını ileri süren sekiz ayrı kadının iddiaları da yerinde bulundu.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMASI REDDEDİLDİ

Papaz Paul Mukendi'nin avukatının, müvekkilinin ceza duruşmasının yapılacağı son oturuma kadar kefaletle serbest bırakılması talebi ise hakim Jean-François Emond tarafından reddedildi. Papaz Mukendi, ceza duruşmasının yapılacağı gelecek eylül ayına kadar gözaltı merkezinde tutulacak.Hristiyanlıkta, "İncil'i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadı olarak biliniyor.

Küçük yaştaki çocuklara ve kadınlara cinsel taciz skandallarıyla çalkalanan Katolik Kilisesinin aksine, Evanjelik din adamlarında bugüne kadar bu tür suçlama veya ceza alma durumuyla pek karşılaşılmamıştı.