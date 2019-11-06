Evanjelist örgüt lideri David Eubank, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile birlikte görüntülendi!

Bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yardım ve yataklıkta bulunan sözde insani yardım kuruluşu Özgür Burma Devriyeleri adlı Evanjelist örgütün lideri David Eubank, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Kobani ile birlikte görüntülendi.

Görüntülerde David Eubank'ın, teröristbaşı Mazlum Kobani'den ödül aldığı görülüyor.

EVANJELİST ÖRGÜT ÖZGÜR BURMA DEVRİYELERİ NASIL KURULDU?

ABD Özel Kuvvetleri'nde eğitim alan David Eubank, ordudan ayrıldıktan sonra Evanjelik misyoner harekete dahil olduğu ve kurduğu Free Burma Rangers (Özgür Burma Devriyeleri) adlı misyonerlik faaliyeti yürüten yapı ile başta Myanmar (Burma) olmak üzere, Sudan, Irak ve "Kürdistan" diye nitelendirdikleri Suriye'nin kuzeyinde aktif olarak faaliyette bulunuyor.

PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İÇ İÇE!

David Eubank'in Twitter hesabından paylaştığı son video ve fotoğaflarda da, misyoner grubun PKK/YPG terör örgütü ile içiçe olduğu görülüyor. Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda içeren videolar ve açıklamalar paylaşan Eubank'ın son bir yıl içinde sık sık Suriye'de Fırat'ın doğusunda temaslarda bulunduğu görülmekte.