Haberler » Güncel » Evcil hayvan bakım kursu hayvanseverleri buluşturdu - Haber

Evcil hayvan bakım kursu hayvanseverleri buluşturdu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, evcil hayvanların daha iyi şartlarda bakılmasını sağlamak ve minik dostların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı "Evcil Hayvan Bakım Kursu" düzenliyor.

12.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:43Evcil hayvan bakım kursu hayvanseverleri buluşturdu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, evcil hayvanların daha iyi şartlarda bakılmasını sağlamak ve minik dostların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı "Evcil Hayvan Bakım Kursu" düzenliyor.

Günümüzde birçok insanın evinde beslediği ve hayatı paylaştığı kedi, köpek gibi sevimli hayvanların daha bilinçli şekilde bakılması için Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Evcil Hayvan Bakım Kursu" düzenliyor. Kurslarda hayvanseverler, evcil hayvanları besleme, hastalıklardan koruma tedbirleri, hijyen kurallarının yanı sıra doğru iletişim kurma ve onları anlama konusunda gerekli bilgi ve becerileri öğreniyor.

Evcil hayvanlara daha fazla ilgi ve gerek duyacakları sağlık şartlarını oluşturmayı amaçlayan kurslarda; 5199 sayılı kanun uygulama yönetmeliği, köpek grupları, evcil hayvanlarda ilk yardım, evcil hayvanlarda iskelet sistemi, genel hastalık belirtileri, kedi köpek duruş ve davranışları ve kedi köpek anatomisi başta olmak üzere birçok konuda eğitim veriliyor. Haftada 4 saat olmak üzere toplamda 6 hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler MEB onaylı Evcil Hayvan Bakım Sertifikası almaya hak kazanıyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi, MEB, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:42:36