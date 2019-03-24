Evcil Hayvan Fuarına İzmirliler Yoğun İlgi Gösterdi

Kaynak: DHA

İZMİR Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan ve renkli etkinlikler ile yarışmalara ev sahipliği yapan 3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, yoğun ilgi gördü. Pazar tatilini fırsat bilen İzmirliler, fuar alanına akın etti, gün boyu süren etkinliklerin tadını çıkardı.Kedi, köpek ürün ve malzemeleri, kuş ürünleri, akvaryum ve veterinerlik malzemeleri gibi ürünlerin sergilendiği 3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Pet 2019, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü. Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, pazar tatilini de fırsat bilen hayvanseverler akın etti. Kedi ve köpek güzellik yarışmaları, pet kuaför gösterileri, itaat, koruma, çeviklik ve kurtarma gösterileri gibi özel yarışma ve etkinliklere ev sahipliği yapan fuarın, ziyarete açık olduğu 21- 24 Mart tarihleri arasındaki en yoğun günü olduğu belirtildi. Evcil hayvanların da yer aldığı fuarda, kediden balığa, papağandan köpeğe birçok hayvan ilgi odağı oldu. Renkli kıyafet, güneş gözlüğü gibi aksesuarları taşıyan köpekler, ziyaretçileri gülümsetti. Fuar kapsamında çekilişe katılan ziyaretçilere, ücretsiz mama dağıtıldı.'SENTETİK KUMLAR HAYVAN PATİLERİNİ YARALAYABİLİR'Kedi kumu imal eden firmanın Türkiye Satış Müdürü Baran Murat Taslı, mamalar kadar kedi kumlarının da önemine dikkat çekerek şöyle dedi:"İzmir halkına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ilgiden çok memnunuz. Bentonitten kedi kumu üretiyoruz. Bentonit kil ailesinden bir maden. Sıvıyı emme kapasitesi, sıvıyı gördüğünde kapatmama özelliklerinden dolayı iyi bir kil ham maddesi olarak kullanılıyor. Bizler de kedi sahiplerini bu konuda bilgilendiriyoruz. İnsanların kedileri ailelerinin bir bireyi gibi. Mamalar gibi kedi kumları da onların sağlığı için çok önemli. Doğallığı bakımından günümüzde genellikle bentonitten imal edilen kedi kumları tüketiliyor. İyi bir bentonit kum, minimum seviyede tozsuz olmalı ve iyi topaklanmalı. Koku kontrolü yapabilmeli. Her bentonit bunu belli ölçülerde yapabiliyor. Burada üretim teknolojisi ve kalite oldukça önemli. Genellikle Çin'den ithal edilen sentetik kumların da satışları yapılıyor. Bu kumlara çok sıcak bakmıyoruz. Sentetik, 'kullan at' kumları tasvip etmiyoruz. Bu kumların hayvanların patilerini yaralamaları söz konusu, çünkü yüzeyleri oldukça keskin."'MAMALARIN SON KULLANIM TARİHLERİ ÖNEMLİ'İzmirlilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Metin Kurman ise kedi köpek mamalarında içeriğe ve son kullanma tarihine dikkat çekerek, şunları söyledi:"İspanya'dan kedi köpek mamaları getiren bir şirketiz. Yaklaşık bir senedir Türkiye pazarındayız. İzmir fuarına ilk kez katılıyoruz ve yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Piyasada tavuklu, somonlu, kuzu etli gibi farklı çeşitlerde mamalar satılıyor. Fiyatları ise 15 kiloluk tahıllı grubun fiyatları, 250- 320 TL arasında değişiyor. 20 kiloluk ekonomik grupların fiyatları ise 280- 350 TL arasında değişiyor. Tahılsız gruplarda ise 2 kiloluk ürünler mevcut, bu ürünlerin de köpekler için 110 TL, kediler için 150 TL'den satışı yapılıyor. Hayvanseverler, mama satın alırken mamanın muhteviyatına ve son kullanma tarihine dikkat etmeliler." - İzmir